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أمير الحدود الشمالية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير الحدود الشمالية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء
http://almnatiq.net/?p=982430
المناطق - واس:

سجّل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
وأوضح سموه أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية والعناية من القيادة الحكيمة – أيدها الله – بمرضى الفشل العضوي النهائي وفتح أبواب الأمل بما يحثنا عليه ديننا الحنيف.
ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أبناء منطقة الحدود الشمالية إلى المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالًا لقول الله تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

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