“توكلنا” يُطلق خدمة التسجيل للتبرّع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني

المناطق - واس:

تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إثر قيامهما ـ حفظهما الله ـ بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، وبناءً على توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بضرورة تسخير التقنية لدعم وخدمة جميع المبادرات الوطنية؛ أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر موقع “توكلنا” الإلكتروني وعبر تطبيقها على الهواتف النقالة؛ خدمةً لمرضى الفشل العضوي النهائي، وترسيخًا للعمل الإنساني الساعي إلى غرس قيم التكافل والمحافظة على النفس البشرية.



وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” من خلال منظومة “توكلنا” إلى تعزيز التعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء وإسناد جهوده في ربط الرّاغبين بالتبرّع بالمُحتاجين للأعضاء؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة – أيدها الله – وانسجامًا مع توجيهاتها الدائمة والمستمرة بأهمية دعم العمل الإنساني.



وستكون خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء مُتاحة في مرحلتها الأولى على عمليات الانضمام والتسجيل في البرنامج؛ على أن يتم لاحقًا إضافة الخدمات الأخرى؛ كخدمة الإلغاء وعرض بطاقة المتبرع في المحفظة الرقمية.



ويهدف التعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لزراعة الأعضاء إلى تسهيل عملية التبرع بالأعضاء سواءً عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز www.scot.gov.sa أو عن طريق موقع توكلنا tawakkalna.sdaia.gov.sa أو عن طريق تطبيق “توكلنا” قريبًا في الهواتف النقالة الذي سيعمل على نقل المعلومات بشكل آلي ولحظي لقوائم المتبرعين في المركز بهدف تسريع وتحسين تجربة المستخدم.



كما يهدف هذا التعاون لنشر ثقافة التبرّع بالأعضاء؛ في سبيل الحفاظ على حياة المرضى الذين يتوقف إنقاذهم على زراعة الأعضاء، حيث يعد تطبيق “توكلنا” بفضل ما يمتلكه من بُنية تحتية متطورة حلقة وصل موثوقة بين الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، في إطار إسهامه بخدمة المستفيدين في المجالات كافة.