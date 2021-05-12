احدث الأخبار

أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل
أبرز المواد
 أمير جازان ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 “توكلنا” يُطلق خدمة التسجيل للتبرّع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم المناطق
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالباحة: وقوع حادثي تصادم ودهس منفصلين .. والكشف عن عدد المصابين
أبرز المواد
 توزيع زكاة الفطر على المستحقين في نجران
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أمير الشرقية وسمو نائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 فوائد سحرية لـ«البطيخ»
منوعات
 صدور البيان الختامي للاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين لدول منظمة التعاون الإسلامي حول الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية
أبرز المواد
أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

أبرز المواد
استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل

أبرز المواد
أمير جازان ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير جازان ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

أبرز المواد
“توكلنا” يُطلق خدمة التسجيل للتبرّع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني

“توكلنا” يُطلق خدمة التسجيل للتبرّع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني

أبرز المواد

“توكلنا” يُطلق خدمة التسجيل للتبرّع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني

“توكلنا” يُطلق خدمة التسجيل للتبرّع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=982434
المناطق - واس:

تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إثر قيامهما ـ حفظهما الله ـ بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، وبناءً على توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بضرورة تسخير التقنية لدعم وخدمة جميع المبادرات الوطنية؛ أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر موقع “توكلنا” الإلكتروني وعبر تطبيقها على الهواتف النقالة؛ خدمةً لمرضى الفشل العضوي النهائي، وترسيخًا للعمل الإنساني الساعي إلى غرس قيم التكافل والمحافظة على النفس البشرية.

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” من خلال منظومة “توكلنا” إلى تعزيز التعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء وإسناد جهوده في ربط الرّاغبين بالتبرّع بالمُحتاجين للأعضاء؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة – أيدها الله – وانسجامًا مع توجيهاتها الدائمة والمستمرة بأهمية دعم العمل الإنساني.

وستكون خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء مُتاحة في مرحلتها الأولى على عمليات الانضمام والتسجيل في البرنامج؛ على أن يتم لاحقًا إضافة الخدمات الأخرى؛ كخدمة الإلغاء وعرض بطاقة المتبرع في المحفظة الرقمية.

ويهدف التعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لزراعة الأعضاء إلى تسهيل عملية التبرع بالأعضاء سواءً عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز www.scot.gov.sa أو عن طريق موقع توكلنا tawakkalna.sdaia.gov.sa أو عن طريق تطبيق “توكلنا” قريبًا في الهواتف النقالة الذي سيعمل على نقل المعلومات بشكل آلي ولحظي لقوائم المتبرعين في المركز بهدف تسريع وتحسين تجربة المستخدم.

كما يهدف هذا التعاون لنشر ثقافة التبرّع بالأعضاء؛ في سبيل الحفاظ على حياة المرضى الذين يتوقف إنقاذهم على زراعة الأعضاء، حيث يعد تطبيق “توكلنا” بفضل ما يمتلكه من بُنية تحتية متطورة حلقة وصل موثوقة بين الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، في إطار إسهامه بخدمة المستفيدين في المجالات كافة.

روابط ذات صلة

أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل
أمير جازان ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير جازان ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*