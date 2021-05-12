أمير جازان ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

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سجّل صاحب السمو الملكي الأمير محمد ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأكد سموهما أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية والعناية من القيادة الحكيمة – أيدها الله – بمرضى الفشل العضوي النهائي وفتح أبواب الأمل بما يحثنا عليه ديننا الحنيف.



ودعا سمو الأمير محمد بن ناصر وسمو نائبه المواطنين والمقيمين إلى المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالًا لقول الله تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.