استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل

المناطق - واس:

استُشهد شخص وأصيب ثلاثة آخرين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد حسين عطية الطيطي من مخيم الفوار جنوب الخليل، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شهدها المخيم.



وقالت مصادر فلسطينية في الخليل إن القتيل هو الطيطي، بينما اصيب مواطنا بالرصاص الحي في القدم، واصيب آخران بالرصاص المغلف بالمطاط وجرى نقلهم الى مستوصف الهلال الأحمر في دورا لتلفي العلاج.