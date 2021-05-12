احدث الأخبار

“الجوازات”: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر
أبرز المواد
 أمير الجوف يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل
أبرز المواد
 أمير جازان ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 “توكلنا” يُطلق خدمة التسجيل للتبرّع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم المناطق
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالباحة: وقوع حادثي تصادم ودهس منفصلين .. والكشف عن عدد المصابين
أبرز المواد
 توزيع زكاة الفطر على المستحقين في نجران
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أمير الشرقية وسمو نائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
“الجوازات”: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر

“الجوازات”: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر

أبرز المواد
أمير الجوف يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير الجوف يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

أبرز المواد
استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل

أبرز المواد

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل
http://almnatiq.net/?p=982440
المناطق - واس:

استُشهد شخص وأصيب ثلاثة آخرين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد حسين عطية الطيطي من مخيم الفوار جنوب الخليل، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شهدها المخيم.

وقالت مصادر فلسطينية في الخليل إن القتيل هو الطيطي، بينما اصيب مواطنا بالرصاص الحي في القدم، واصيب آخران بالرصاص المغلف بالمطاط وجرى نقلهم الى مستوصف الهلال الأحمر في دورا لتلفي العلاج.

روابط ذات صلة

“الجوازات”: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر

“الجوازات”: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر
أمير الجوف يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير الجوف يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء
أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*