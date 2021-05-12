أمير الجوف يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير الجوف يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

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أمير الجوف يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير الجوف يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء
http://almnatiq.net/?p=982446
المناطق - واس:

سجل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقال سموه :” إن تبرع القيادة الحكيمة يأتي امتداداً للأعمال الإنسانية والخيرية التي ينتهجها قادة هذه البلاد المباركة، والرعاية الكريمة التي يولونها للمرضى الذين يحتاجون لزراعة بعض الأعضاء”، داعياً سموه الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

وحث سموه أبناء منطقة الجوف على المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالًا لقول الله تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

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