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“الجوازات”: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر

“الجوازات”: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر
http://almnatiq.net/?p=982449
المناطق - واس:

وجهت المديرية العامة للجوازات تنويهات للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج خلال الفترة المقبلة، بشأن جواز السفر وسجل الأسرة.

وأوضحت الجوازات، اليوم (الأربعاء)، أن وثيقة سجل الأسرة، هي وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط، ولا تمكن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

كما شددت أمس على أن الهوية الوطنية، وثيقة إثبات داخل المملكة فقط، ولا تمكن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت على ضرورة التأكد قبل السفر من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، و6 أشهر للدول الأخرى.

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