احدث الأخبار

تعرف على الفئات المسموح لها بدخول فرنسا والشروط
أبرز المواد
 “الأرصاد”: سحب رعدية على نجران
أبرز المواد
 الهند تُسجل قرب ثلاثمائة ألف ونصف إصابة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 تبوك.. تيماء تتجهز للاحتفاء بالعيد بتكثيف صيانة المرافق العامة والحدائق والتشجير
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: أمطار غزيرة على الباحة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تُحذر أهالي المدينة المنورة من تقلبات جوية تستمر حتى الثامنة مساء
أبرز المواد
 “الجوازات”: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر
أبرز المواد
 أمير الجوف يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل
أبرز المواد
 أمير جازان ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 “توكلنا” يُطلق خدمة التسجيل للتبرّع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني
أبرز المواد
تعرف على الفئات المسموح لها بدخول فرنسا والشروط

تعرف على الفئات المسموح لها بدخول فرنسا والشروط

أبرز المواد
“الأرصاد”: سحب رعدية على نجران

“الأرصاد”: سحب رعدية على نجران

أبرز المواد
الهند تُسجل قرب ثلاثمائة ألف ونصف إصابة بـ “كورونا”

الهند تُسجل قرب ثلاثمائة ألف ونصف إصابة بـ “كورونا”

أبرز المواد
تبوك.. تيماء تتجهز للاحتفاء بالعيد بتكثيف صيانة المرافق العامة والحدائق والتشجير

تبوك.. تيماء تتجهز للاحتفاء بالعيد بتكثيف صيانة المرافق العامة والحدائق والتشجير

أبرز المواد

“الأرصاد” تُحذر أهالي المدينة المنورة من تقلبات جوية تستمر حتى الثامنة مساء

“الأرصاد” تُحذر أهالي المدينة المنورة من تقلبات جوية تستمر حتى الثامنة مساء
http://almnatiq.net/?p=982454
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتي العلا والعيص، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

روابط ذات صلة

تعرف على الفئات المسموح لها بدخول فرنسا والشروط

تعرف على الفئات المسموح لها بدخول فرنسا والشروط
“الأرصاد”: سحب رعدية على نجران

“الأرصاد”: سحب رعدية على نجران
الهند تُسجل قرب ثلاثمائة ألف ونصف إصابة بـ “كورونا”

الهند تُسجل قرب ثلاثمائة ألف ونصف إصابة بـ “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*