“الأرصاد” تُحذر أهالي المدينة المنورة من تقلبات جوية تستمر حتى الثامنة مساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.



كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتي العلا والعيص، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.