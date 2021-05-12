تبوك.. تيماء تتجهز للاحتفاء بالعيد بتكثيف صيانة المرافق العامة والحدائق والتشجير

المناطق- تبوك- فايز السميري:

أنهت بلدية محافظة تيماء استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بتكثيف صيانة المرافق العامة والحدائق والتشجير من أجل استقبال مرتاديها خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وعملت البلدية على تهذيب المسطحات الخضراء وتركيب أشكال جمالية مضيئة في شوارع ومداخل الطرق كما جرى تزيين أعمدة الإنارة بعقود الزينة.



وأكد رئيس بلدية محافظة تيماء سلامة البلوي، أن بلدية محافظة تيماء عملت على صيانة الحدائق، وتركيب عقود الإضاءة استعداداً لعيد الفطر المبارك، وذلك في مدخل المحافظة.



وأفاد البلوي بأن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة وضع المحلات التجارية وكل ما يهم صحة المواطن.