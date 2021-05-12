تعرف على الفئات المسموح لها بدخول فرنسا والشروط

المناطق - الرياض:

أوضحت السفارة السعودية في باريس، أن القيود المفروضة على الدخول إلى فرنسا لا تزال ساريةً على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن.

وأشارت إلى أن هذه القيود تستثني بعض الحالات، منها الدبلوماسيون والطلبة المسجلون والممارسون الصحيون والعاملون في قطاع النقل ونحوهم.

وبيّنت أنه يُشترط لقدوم الفئات المذكورة الحصول على الوثيقة الاستثنائية لدخول فرنسا، وحمل فحص PCR يثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا، لمدة لا تتجاوز 72 ساعة من موعد السفر.

وأضافت أنه يجب أن يوقع القادم لفرنسا إقراراً بخلوه من الأعراض، وعدم مخالطة المصابين، والتعهد بالالتزام بالعزل الصحي لمدة 7 أيام من وصوله وإعادة الفحص في نهاية فترة العزل.

ونوّهت السفارة إلى أن هذه التعليمات تُحدّث دورياً من قِبل السلطات الفرنسية المعنية، داعيةً لمتابعة هذه التحديثات على موقع وزارة الخارجية الفرنسية.