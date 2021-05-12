مصنع في الدمام يعد أطنانًا من الأكسجين السائل لتصديرها إلى الهند

مصنع في الدمام يعد أطنانًا من الأكسجين السائل لتصديرها إلى الهند

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مصنع في الدمام يعد أطنانًا من الأكسجين السائل لتصديرها إلى الهند

مصنع في الدمام يعد أطنانًا من الأكسجين السائل لتصديرها إلى الهند
http://almnatiq.net/?p=982475
المناطق - الشرقية:

واصل أحد المصانع في الدمام أعماله لتجهيز أطنان من الأكسجين السائل، استعداداً لتصديرها إلى موانئ الهند التي تواجه كارثة صحية جراء تفشي فيروس كورونا.

وشرع المصنع الواقع بشرق الدمام في تجهيز نحو 160 طناً من الأكسجين السائل من أجل تصديرها إلى الهند التي تعاني من أزمة في الأكسجين مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

الجدير بالذكر أن المملكة أرسلت في أبريل الماضي 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند، وقدمت السفارة الهندية لدى الرياض الشكر للمملكة على مساعدتها ‏ودعمها وتعاونها مع بلادها.

وفقًا لـ “العربية”

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