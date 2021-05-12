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لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد

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لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد

لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد
http://almnatiq.net/?p=982482
المناطق - الحدود الشمالية:

ضاعفت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتزيين مداخل المدينة والشوارع العامة والميادين بالإنارة التجميلية؛ وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وأبرزت أمانة الحدود الشمالية أن ذلك يأتي ضمن أعمالها لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة، حيث شملت تنفيذ أعمال متنوعة من الإنارة التجميلية في الطرق العامة والميادين والمباني وتركيب الأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية، بالاضافة لتهيئة وتنظيف المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات الأعياد وذلك لتهيئتها لصلاة العيد.

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