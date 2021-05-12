احدث الأخبار

أمطار غزيرة على جازان
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة
أبرز المواد
 لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد
أبرز المواد
 أمير الباحة يتكفل بعلاج الطفل “حافظ” بعد أن أعلنت عنه جمعية الأطفال ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 مصنع في الدمام يعد أطنانًا من الأكسجين السائل لتصديرها إلى الهند
أبرز المواد
 تعرف على الفئات المسموح لها بدخول فرنسا والشروط
أبرز المواد
 “الأرصاد”: سحب رعدية على نجران
أبرز المواد
 الهند تُسجل قرب ثلاثمائة ألف ونصف إصابة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 تبوك.. تيماء تتجهز للاحتفاء بالعيد بتكثيف صيانة المرافق العامة والحدائق والتشجير
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: أمطار غزيرة على الباحة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تُحذر أهالي المدينة المنورة من تقلبات جوية تستمر حتى الثامنة مساء
أبرز المواد
 “الجوازات”: سجل الأسرة لا يُمكن حامله من السفر
أبرز المواد
أمطار غزيرة على جازان

أمطار غزيرة على جازان

أبرز المواد
ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أبرز المواد
لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد

لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد

أبرز المواد
أمير الباحة يتكفل بعلاج الطفل “حافظ” بعد أن أعلنت عنه جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

أمير الباحة يتكفل بعلاج الطفل “حافظ” بعد أن أعلنت عنه جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

أبرز المواد

أمطار غزيرة على جازان

أمطار غزيرة على جازان
http://almnatiq.net/?p=982493
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

روابط ذات صلة

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة
لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد

لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد
أمير الباحة يتكفل بعلاج الطفل “حافظ” بعد أن أعلنت عنه جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

أمير الباحة يتكفل بعلاج الطفل “حافظ” بعد أن أعلنت عنه جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*