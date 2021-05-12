احدث الأخبار

فلكية جدة: أول أيام عيد الفطر المبارك.. الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على جازان
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة
أبرز المواد
 لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد
أبرز المواد
 أمير الباحة يتكفل بعلاج الطفل “حافظ” بعد أن أعلنت عنه جمعية الأطفال ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 مصنع في الدمام يعد أطنانًا من الأكسجين السائل لتصديرها إلى الهند
أبرز المواد
 تعرف على الفئات المسموح لها بدخول فرنسا والشروط
أبرز المواد
 “الأرصاد”: سحب رعدية على نجران
أبرز المواد
 الهند تُسجل قرب ثلاثمائة ألف ونصف إصابة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 تبوك.. تيماء تتجهز للاحتفاء بالعيد بتكثيف صيانة المرافق العامة والحدائق والتشجير
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: أمطار غزيرة على الباحة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تُحذر أهالي المدينة المنورة من تقلبات جوية تستمر حتى الثامنة مساء
أبرز المواد
فلكية جدة: أول أيام عيد الفطر المبارك.. الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة

فلكية جدة: أول أيام عيد الفطر المبارك.. الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة

أبرز المواد
أمطار غزيرة على جازان

أمطار غزيرة على جازان

أبرز المواد
ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أبرز المواد
لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد

لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد

أبرز المواد

فلكية جدة: أول أيام عيد الفطر المبارك.. الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة

فلكية جدة: أول أيام عيد الفطر المبارك.. الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة
http://almnatiq.net/?p=982496
المناطق - واس:

تشهد سماء مكة المكرمة غدًا الخميس أول أيام عيد الفطر، تعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة في ظاهرة فلكية استثنائية، حدثت آخر مرة في 26 مارس 2020.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن تعامد كوكب الزهرة سيحدث عند الساعة 01:08 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وسيكون الكوكب على ارتفاع 89,54,41 درجة في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة نظراً لحدوثها نهاراً والشمس في قمة إشراقها وبالتالي لا تحظى غالباً الدول العربية والمناطق القريبة من مكة بفرصة لرصد تعامد الزهرة.

وأشار إلى أن كوكب الزهرة سيكون ميله في هذا الوقت مطابق “تقريبا” لخط عرض مكة المكرمة إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم نظراً لعوامل مدارية تؤثر في طول الفترة التي يتغير ميله لذلك فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.

وخلص رئيس الجمعية الفلكية بجدة في حديثه بالقول “بشكل عام أغلب مواعيد التعامد نادراً أن يكون الميل مطابقاً تماماً مع عرض الكعبة المشرفة فقد يفرق بمقدار ربع درجة أو نصف درجة، ورغم أن هذا مقدار صغير إلا أنه لا يصلح في تحديد اتجاه القبلة للمناطق القريبة من مكة التي يقل بعدها عن درجة واحدة مثل : مدينة جدة أما المناطق البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك”.

يُشار إلى أن كوكب الزهرة يتحرك حول الشمس في مدار يقع داخل مدار الأرض ويظهر دائما قريباً من الشمس كما هو الحال مع كوكب عطارد، فهذا يجعل الراصد من على سطح الأرض لا يمكنه من رؤية هذين الكوكبين إلا قبل شروق الشمس أو بعد غروبها.

روابط ذات صلة

أمطار غزيرة على جازان

أمطار غزيرة على جازان
ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة
لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد

لقطات مبهرة من شوارع وميادين منطقة الحدود الشمالية ابتهاجاً بالعيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*