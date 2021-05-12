أمير القصيم يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

المناطق - واس:

سجل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.



وقال سموه :” إن تبرع القيادة الحكيمة يأتي امتداداً للأعمال الإنسانية والخيرية التي ينتهجها قادة هذه البلاد المباركة، والرعاية الكريمة التي يولونها للمرضى الذين يحتاجون لزراعة بعض الأعضاء”، داعياً سموه الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.



وحث سموه أبناء منطقة القصيم على المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالًا لقول الله تعالى “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”.