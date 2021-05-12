أمير جازان يعزي العقيلي بوفاة والدته

المناطق - جازان - فضه عطيف:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تعازيه ومواساته لرئيس الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن بن علي عيسى عقيلي في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض.



وسأل سموه -الله تعالى- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

في السياق نفسه، عبر الدكتور عبدالرحمن عقيلي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جــازان على مواساته له ولأسرته في هذا المصاب، سائلًا المولى جل وعلا أن لا يريه مكروه في عزيز لديه.