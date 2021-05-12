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خلال شهر رمضان.. إغلاق أكثر من ألفين منشأة مخالفة لإجراءات “كورونا” في جدة

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خلال شهر رمضان.. إغلاق أكثر من ألفين منشأة مخالفة لإجراءات “كورونا” في جدة

خلال شهر رمضان.. إغلاق أكثر من ألفين منشأة مخالفة لإجراءات “كورونا” في جدة
http://almnatiq.net/?p=982514
المناطق - واس:

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أكثر من 115,612 جولة رقابية مع الجهات المعنية خلال شهر رمضان المبارك، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 2,207 منشآت مخالفة.
وأوضحت أن الجهود الرقابية خلال الشهر الكريم شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت الفرق الميدانية خلالها 3,639 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
وأكدت تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات “940” أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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