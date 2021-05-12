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أمانة الشرقية تغلق 19 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 19 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 19 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 19 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=982517
المناطق - واس:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1684 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 19 منشأة مخالفة، وتحرير 60 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة وخاصة في عيد الفطر المبارك، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بكورونا والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بجميع مدن ومحافظات المنطقة.
وشددت الأمانة على أنها لن تتهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة، موضحة أن الجولات الرقابية المكثفة؛ تهدف إلى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.
يذكر أن الأمانة استقبلت عبر مركز البلاغات 940 أمس، 53 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المخالفات البلدية، ودعت الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

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