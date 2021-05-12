محافظة البدع تتزين ابتهاجا بعيد الفطر

المناطق - تبوك - علي العمري:

أكملت بلدية محافظة البدع استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تنفيذ العديد من المهام والأعمال منها تزيين الشوارع والحدائق العامة والميادين والساحات وتنفيذ أعمال الإنارة المتنوعة فضلا عن أعمال نظافة للشوارع الرئيسية والفرعية.



وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد أنه تم تركيب الاناره وعقود الزينة في شوارع المحافظة وبالإضافة لتهيئة الحدائق وتزيينها لجميع مرتاديها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.