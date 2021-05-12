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أمير ‫تبوك يُسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير ‫تبوك يُسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

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أمير ‫تبوك يُسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير ‫تبوك يُسجل في برنامج التبرع بالأعضاء
http://almnatiq.net/?p=982532
المناطق - تبوك - علي العميري:

عطفاً على البادرة الإنسانية غير المُستغربة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

وحث سمو الأمير، أبناء المنطقة على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى ولأهميته في تقليص قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد.

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