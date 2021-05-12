أمانة جدة: غدًا بدء العمل بتنظيم وقت أعمال البناء

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أوضحت أمانة محافظة جدة أنه اعتبارا من غد الخميس الموافق لـ 1 شوال 1442هـ سيكون الموعد المقرر لبدء تنظيم وقت أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة وفق الضوابط المعتمدة، وذلك بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية في المدينة والحد من مصادر الضوضاء وداخل الأحياء السكنية.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الالتزام بالتنظيمات الجديدة والتي حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ 6 صباحًا حتى الـ 6 مساءً، ويوم السبت من الساعة الـ 1 مساءً حتى الـ 6 مساءً، في حين أنها لا تسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبل لتكون من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 5 مساءً، وذلك لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وأشارت إلى أن التنظيم يلزم المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بـ ثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن تنظيمات أعمال البناء تتم مراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.