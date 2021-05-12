“الشؤون البلدية” تنفذ أكثر من 575 ألف جولة رقابية خلال رمضان وتسجل 7 آلاف مخالفة للإجراءات الوقائية

“الشؤون البلدية” تنفذ أكثر من 575 ألف جولة رقابية خلال رمضان وتسجل 7 آلاف مخالفة للإجراءات الوقائية

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“الشؤون البلدية” تنفذ أكثر من 575 ألف جولة رقابية خلال رمضان وتسجل 7 آلاف مخالفة للإجراءات الوقائية

“الشؤون البلدية” تنفذ أكثر من 575 ألف جولة رقابية خلال رمضان وتسجل 7 آلاف مخالفة للإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=982543
المناطق - واس

نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومدن المملكة (575,177) جولة ميدانية رقابية وتفتيشية على مدار شهر رمضان المبارك، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وتمكنت الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات التابعة لها خلال تلك الجولات من تسجيل (7,077) مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الصحية الوقائية.
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع العاملين بالمنشات إلى التحصين وأخذ لقاح فيروس كورونا؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأكدت أن الأمانات والبلديات مستمرة في تنفيذ الحملات التثقيفية التوعوية باستخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار الفيروس من خلال تقيد العاملين بلبس الكمام والقفازات وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.
وحثت عى أهمية تعاون الملاك والمستثمرين والعاملين في الأنشطة المستهدفة من القطاع البلدي في معالجة جوانب القصور للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين خلال أيام عيد الفطر المبارك التي تعد من الأولويات، مؤكدة أن تطبيق الإجراءات الاحترازية ضرورة وواجب شرعي ووطني يعمل الجميع على تحقيقه.

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