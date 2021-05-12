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وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية أوغندا

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ..

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية أوغندا

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية أوغندا
http://almnatiq.net/?p=982551
المناطق - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مراسم أداء اليمين وتنصيب فخامة الرئيس يوويري موسيفيني رئيساً لجمهورية أوغندا لولاية رئاسية جديدة، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.
ونقل معاليه لفخامة الرئيس الأوغندي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته وجمهورية أوغندا بالمزيد من التقدم والازدهار.

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