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مركز الفلك الدولي يصور هلال عيد الفطر من أعلى قمة في الإمارات

مركز الفلك الدولي يصور هلال عيد الفطر من أعلى قمة في الإمارات
http://almnatiq.net/?p=982558
المناطق - الرياض

نشر مركز الفلك الدولي، تغريدة على صفحته الرسمية في “تويتر” يكشف فيها تصويره لهلال شهر شوال (عيد الفطر) اليوم الأربعاء، من أعلى قمة في دولة الإمارات من جبل جيس في إمارة رأس الخيمة.

وتضمنت التغريدة: مركز الفلك الدولي يصور هلال شهر شوال (عيد الفطر) قبل قليل من أعلى قمة في دولة الإمارات من جبل جيس في إمارة رأس الخيمة. الأربعاء 12 مايو 2021م الساعة 03:45 عصرا بتوقيت الإمارات، بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة.

على صعيد آخر قالت علوم الفلك في جامعة الملك عبدالعزيز أن القمر وعطارد يظهران مقترنان أول أيام عيد الفطر فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة ويمكن مشاهدته بالعين المجردة.

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