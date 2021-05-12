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“الشؤون الإسلامية” تكمل توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين بالحرم المكي

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“الشؤون الإسلامية” تكمل توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين بالحرم المكي

“الشؤون الإسلامية” تكمل توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين بالحرم المكي
http://almnatiq.net/?p=982571
المناطق - واس

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم توزيع ربع مليون مظلة شمسية في مراكز استقبال وفرز المعتمرين لدى دخولهم للحرم المكي ضمن مبادرة “ظل ووقاية” التي بدأت مطلع شهر رمضان وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ونوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالدعم الذي تجده الوزارة من القيادة الحكيمة لإنفاذ برامجها ومبادراتها لتحقيق رسالتها السامية اتساقاً مع ريادة المملكة للعمل الإسلامي وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار, مثمناً للقطاعات الحكومية مساندتها للوزارة في تنفيذ المبادرة.
يذكر أن مبادرة “ظل ووقاية” هدفت إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك وحظيت بإشادة واسعة من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين.

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