احدث الأخبار

أمين منطقة تبوك ومدير عام الشئون الإسلامية يتفقدان مصلى العيد وممر المشاة المحيط بالمصلى
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تنتهي من تجهيز كافة المرافق للسائحين والمتنزهين وأعمال التزيين والجماليات خلال عيد الفطر المبارك..
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1684 جولة رقابية وتغلق 19 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
المنطقة الشرقية
 “الشؤون الإسلامية” تكمل توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين بالحرم المكي
أبرز المواد
 نوفاك: روسيا تعتزم تنفيذ اتفاق “أوبك+” بنسبة 100% في مايو
أبرز المواد
 برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس
أبرز المواد
 خبراء مستقلون يصفون كورونا بـ”تشرنوبل القرن 21″: كان بالإمكان تفاديه!
أبرز المواد
 مركز الفلك الدولي يصور هلال عيد الفطر من أعلى قمة في الإمارات
أبرز المواد
 دوري السوبر الأوروبي.. أول إجراء من “اليويفا” في حق الريال والبارسا ويوفنتوس
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية أوغندا
أبرز المواد
 وزارة الرياضة تصدر البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تنفذ أكثر من 575 ألف جولة رقابية خلال رمضان وتسجل 7 آلاف مخالفة للإجراءات الوقائية
أبرز المواد
أمين منطقة تبوك ومدير عام الشئون الإسلامية يتفقدان مصلى العيد وممر المشاة المحيط بالمصلى

أمين منطقة تبوك ومدير عام الشئون الإسلامية يتفقدان مصلى العيد وممر المشاة المحيط بالمصلى

منطقة تبوك
أمانة الشرقية تنتهي من تجهيز كافة المرافق للسائحين والمتنزهين وأعمال التزيين والجماليات خلال عيد الفطر المبارك..

أمانة الشرقية تنتهي من تجهيز كافة المرافق للسائحين والمتنزهين وأعمال التزيين والجماليات خلال عيد الفطر المبارك..

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تنفذ 1684 جولة رقابية وتغلق 19 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

أمانة الشرقية تنفذ 1684 جولة رقابية وتغلق 19 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

المنطقة الشرقية
“الشؤون الإسلامية” تكمل توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين بالحرم المكي

“الشؤون الإسلامية” تكمل توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين بالحرم المكي

أبرز المواد

أمين منطقة تبوك ومدير عام الشئون الإسلامية يتفقدان مصلى العيد وممر المشاة المحيط بالمصلى

أمين منطقة تبوك ومدير عام الشئون الإسلامية يتفقدان مصلى العيد وممر المشاة المحيط بالمصلى
http://almnatiq.net/?p=982587
المناطق- تبوك:

تفقد أمين منطقة تبوك المندس درويش بن علي ال محفوظ و مدير عام الشؤون الاسلامية والاوقاف بمنطقة تبوك عادل بن محمد الشامان اليوم مصلى العيد والاطلاع على كافة التجهيزات والإجراءات لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمصلى  كما وقفا على ممر المشاة المنفذ على محيط مصلى العيد الواقع على امتداد طريق الملك فهد والذي استهدف فيه تحسين المشهد الحضري واستكمال لجهود أنسنه المدن وزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة ومن اهم الأشجار التي تم زراعتها بالممر اشجار الجكرندا وكذلك بعض الانواع المناسبة لبيئة المنطقة . من جانبه وجهة امين منطقة تبوك بتعديل المواصفات وجداول الكميات لجميع ممرات المشاة في مدينة تبوك والمحافظات وذلك باستخدام الخرسانة الممشطة كبديل اول والحد من استخدام الانترلوك في الرصف الا في اضيق الحدود ومتى دعت الحاجة. وذلك لتجميل بعض الميادين والارصفة تحقيقاً لمتطلبات جودة الحياة وتعزيز التوجه في كفاءة الانفاق وتعتبر الخرسانة الممشطة الأفضل صحياً لممارسي رياضة المشي وتعد ذو مواصفات وجودة عالية واقل في التكلفة ..

روابط ذات صلة

أمير ‫تبوك يُسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

أمير ‫تبوك يُسجل في برنامج التبرع بالأعضاء
محافظة البدع تتزين ابتهاجا بعيد الفطر

محافظة البدع تتزين ابتهاجا بعيد الفطر
تبوك.. تيماء تتجهز للاحتفاء بالعيد بتكثيف صيانة المرافق العامة والحدائق والتشجير

تبوك.. تيماء تتجهز للاحتفاء بالعيد بتكثيف صيانة المرافق العامة والحدائق والتشجير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*