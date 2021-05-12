احدث الأخبار

القضاء الإماراتي يلاحق عمر عايش مجدداً بعد اتهامات بالرشوة
منوعات
 لأول مرة منذ منتصف 2017.. ناقلة غاز تتجه من قطر إلى الإمارات
أبرز المواد
 رئيس مجلس الشورى: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يشهده القدس الشريف من ممارسات همجية واعتداءات على الشعب الفلسطيني
أبرز المواد
 أمانة منطقة الباحة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك
منطقة الباحة
 المراكز والأسواق التجارية بجدة تعرض تشكيلات متنوعة من الحلويات مع قرب دخول عيد الفطر
منطقة مكة المكرمة
 إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام توزع أكثر من (6) ملايين عبوة زمزم خلال شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد العيساوية بالجوف
منطقة الجوف
 أمين منطقة تبوك ومدير عام الشئون الإسلامية يتفقدان مصلى العيد وممر المشاة المحيط بالمصلى
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تنتهي من تجهيز كافة المرافق للسائحين والمتنزهين وأعمال التزيين والجماليات خلال عيد الفطر المبارك..
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1684 جولة رقابية وتغلق 19 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
المنطقة الشرقية
 “الشؤون الإسلامية” تكمل توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والمصلين بالحرم المكي
أبرز المواد
 نوفاك: روسيا تعتزم تنفيذ اتفاق “أوبك+” بنسبة 100% في مايو
أبرز المواد
القضاء الإماراتي يلاحق عمر عايش مجدداً بعد اتهامات بالرشوة

القضاء الإماراتي يلاحق عمر عايش مجدداً بعد اتهامات بالرشوة

منوعات
لأول مرة منذ منتصف 2017.. ناقلة غاز تتجه من قطر إلى الإمارات

لأول مرة منذ منتصف 2017.. ناقلة غاز تتجه من قطر إلى الإمارات

أبرز المواد
رئيس مجلس الشورى: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يشهده القدس الشريف من ممارسات همجية واعتداءات على الشعب الفلسطيني

رئيس مجلس الشورى: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يشهده القدس الشريف من ممارسات همجية واعتداءات على الشعب الفلسطيني

أبرز المواد
أمانة منطقة الباحة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

أمانة منطقة الباحة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

منطقة الباحة

أمانة منطقة الباحة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

أمانة منطقة الباحة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982603
المناطق - واس

أنهت أمانة منطقة الباحة والبلديات المرتبطة بها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف الأعمال الرقابية، وتجهيز الحدائق والمتنزهات والمرافق العامة والمساحات البلدية التي يرتادها الزوار، مع وضع خطة عمل مكثفة بالتعاون مع الجهات الأمنية والفرق التطوعية؛ وذلك لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في المواقع العامة التي يتوقع فيها كثافة بشرية خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة أعدت خطة شاملة للرقابة الصحية بالتزامن مع مواصلة الجهود لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا إلى جانب مواصلة خطط النظافة العامة والإصحاح البيئي، وإنهاء أعمال صيانة المتنزهات والحدائق والمرافق والمساحات البلدية.
وبين أن الأمانة وبلديات المنطقة عملت على تنفيذ خططها الميدانية ومتابعة أعمالها الرقابية مع قرب حلول عيد الفطر، وتكثيف الجهود في الأنشطة التي تشهد إقبالا كثيفاً هذه الفترة؛ مثل صوالين الحلاقة، والمشاغل النسائية، ومغاسل الملابس ، مشيراً إلى أنه وُضعت آلية عمل دقيقة تضمن – بإذن الله – عدم حدوث أي تجمع داخل هذه المواقع, وتركزت هذه الآلية على منع الانتظار داخل هذه المواقع، وأن يكون العمل حسب موعد مسبق.
كما قامت الفرق الرقابية بالتوعية الصحية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا التي ستُطبّق بعد عيد الفطر المبارك مباشرة ،إذْ تتركز على منع العمال من ممارسة العمل ما لم يتم أخذ اللقاح حيث أضيف لقاح فيروس كورونا المستجد ضمن قائمة التحصينات الواردة ضمن اشتراطات إصدار الشهادات الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة الخاضعة لإشراف الوزارة.
وأفاد أن الخطة شملت أعمال النظافة وتهيئة ونظافة مصليات العيد، واستمرار الجهود المبذولة في أعمال الإصحاح البيئي والتطهير للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير المواقع والألعاب والجلسات العائلية والكراسي الثابتة داخل الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتدعيمها بالإضاءة مع أعمال الزينة، وزراعة شتلات الزهور، والمسطحات الخضراء.
وأكد الدكتور السواط أن أمانة المنطقة وجميع البلديات المرتبطة بها تسخّر جميع كوادرها وإمكاناتها؛ لرفع مستوى الخدمات, داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات عبر قنواتها التي خصصتها لاستقبال البلاغات، كما أكد حرص الأمانة وعنايتها بجميع البلاغات التي تردها عن طريق خدمة (940) على مدار الساعة.

روابط ذات صلة

أمير الباحة يتكفل بعلاج الطفل “حافظ” بعد أن أعلنت عنه جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

أمير الباحة يتكفل بعلاج الطفل “حافظ” بعد أن أعلنت عنه جمعية الأطفال ذوي الإعاقة
“الأرصاد” تحذر: أمطار غزيرة على الباحة

“الأرصاد” تحذر: أمطار غزيرة على الباحة
الهلال الأحمر بالباحة: وقوع حادثي تصادم ودهس منفصلين .. والكشف عن عدد المصابين

الهلال الأحمر بالباحة: وقوع حادثي تصادم ودهس منفصلين .. والكشف عن عدد المصابين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*