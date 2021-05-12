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سيّرت أكثر من 1,4 مليون رحلة صهريج وعالجت 328 ألف طلباً ....

المياه الوطنية: وزعنا أكثر من 300 مليون م3 خلال شهر رمضان الكريم في مناطق المملكة المختلفة

المياه الوطنية: وزعنا أكثر من 300 مليون م3 خلال شهر رمضان الكريم في مناطق المملكة المختلفة
http://almnatiq.net/?p=982614
المناطق - الرياض

نجحت شركة المياه الوطنية في إدارة موسم شهر رمضان الكريم في مناطق المملكة المختلفة، وذلك بضخها وتوزيعها أكثر من 300 مليون م3 خلال الشهر الفضيل. كما سيّرت الشركة في نفس الفترة أكثر من 1,4 مليون رحلة صهريج مياه في مناطق المملكة المختلفة.

وأكدت الشركة أن هذه الإنجازات التي تحققت تمت -بفضل الله عز وجل- أولاً ثم بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وجهود الكوادر الوطنية للشركة، بالإضافة إلى العمل المشترك مع المؤسسات الوطنية الشقيقة مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وأوضحت الشركة أن العمليات التشغيلية خلال شهر رمضان تضمنت تنفيذ عمليات ميدانية تجاوزت أكثر من 57 ألف عملية، إضافة إلى تنفيذ مختبراتها المركزية والمتنقلة أكثر من 283 ألف اختبار جودة لعينات المياه في مناطق المملكة المختلفة، كما باشرت أيضًا أكثر من 328 ألف من طلبات وبلاغات للعملاء خلال الشهر الكريم.

ولفتت إلى أنها طبقت خطة تشغيلية خلال شهر رمضان، تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة “الأشياب” ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.

وبين معالي الوزير الدكتور عبدالليطف آل الشيخ أن الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المركمة تشرفت بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في إطلاق المبادرة وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة ووبمشاركة فرق ميدانية من منسوبي الفرع بمكة المكرمة وتكللت بالنجاح والتوفيق، منوهاً معاليه بجهود منسوبي فرع الوزارة بمكة المكرمة في تنفيذ المبادرة وفق خطة الوزارة المعتمدة.

الجدير يالذكر أن مبادرة ” ظل ووقاية ” حظيت بإشادة واسعة من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين عبر تصاريحاتهم والذين أكدوا خلالها أنها لامست الحاجة وساهمت في تمكينهم من الطواف بالبيت العتيق رغم الشمس وارتفاع الحرارة وتقلبات الحالة المناخية التي شهدتها مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة اهتمامهم عنايتهم بضيوف الرحمن وتقديم كل ما من شأنها لراحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال رحلة العمرة.

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