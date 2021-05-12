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الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982621
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أصدق معاني التهاني و التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
وقال سموه: يشرفني أن أرفع لكم ياخادم الحرمين الشريفين أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك , سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة , والله يحفظكم ويرعاكم سيدي .
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ , وقال سموه : يشرفني أن أبعث لسموكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك , سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم, والله يحفظكم ويرعاكم.

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