رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أصدق معاني التهاني و التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
وقال سموه: يشرفني أن أرفع لكم ياخادم الحرمين الشريفين أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك , سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة , والله يحفظكم ويرعاكم سيدي .
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ , وقال سموه : يشرفني أن أبعث لسموكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك , سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم, والله يحفظكم ويرعاكم.
الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أصدق معاني التهاني و التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
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