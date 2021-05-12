احدث الأخبار

الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الهند
محليات
 الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
محليات
 المياه الوطنية: وزعنا أكثر من 300 مليون م3 خلال شهر رمضان الكريم في مناطق المملكة المختلفة
أبرز المواد
 القضاء الإماراتي يلاحق عمر عايش مجدداً بعد اتهامات بالرشوة
منوعات
 لأول مرة منذ منتصف 2017.. ناقلة غاز تتجه من قطر إلى الإمارات
أبرز المواد
 رئيس مجلس الشورى: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يشهده القدس الشريف من ممارسات همجية واعتداءات على الشعب الفلسطيني
أبرز المواد
 أمانة منطقة الباحة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك
منطقة الباحة
 المراكز والأسواق التجارية بجدة تعرض تشكيلات متنوعة من الحلويات مع قرب دخول عيد الفطر
منطقة مكة المكرمة
 إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام توزع أكثر من (6) ملايين عبوة زمزم خلال شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد العيساوية بالجوف
منطقة الجوف
 أمين منطقة تبوك ومدير عام الشئون الإسلامية يتفقدان مصلى العيد وممر المشاة المحيط بالمصلى
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تنتهي من تجهيز كافة المرافق للسائحين والمتنزهين وأعمال التزيين والجماليات خلال عيد الفطر المبارك..
المنطقة الشرقية
الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الهند

الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الهند

محليات
الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محليات
المياه الوطنية: وزعنا أكثر من 300 مليون م3 خلال شهر رمضان الكريم في مناطق المملكة المختلفة

المياه الوطنية: وزعنا أكثر من 300 مليون م3 خلال شهر رمضان الكريم في مناطق المملكة المختلفة

أبرز المواد
القضاء الإماراتي يلاحق عمر عايش مجدداً بعد اتهامات بالرشوة

القضاء الإماراتي يلاحق عمر عايش مجدداً بعد اتهامات بالرشوة

منوعات

الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الهند

الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الهند
http://almnatiq.net/?p=982623
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.
وأكد سمو وزير الخارجية خلال الاتصال على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية الهند الصديقة في مواجهة جائحة “COVID-19”.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية والدولية.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
المياه الوطنية: وزعنا أكثر من 300 مليون م3 خلال شهر رمضان الكريم في مناطق المملكة المختلفة

المياه الوطنية: وزعنا أكثر من 300 مليون م3 خلال شهر رمضان الكريم في مناطق المملكة المختلفة
رئيس مجلس الشورى: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يشهده القدس الشريف من ممارسات همجية واعتداءات على الشعب الفلسطيني

رئيس مجلس الشورى: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يشهده القدس الشريف من ممارسات همجية واعتداءات على الشعب الفلسطيني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*