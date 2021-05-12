أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمة ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك, سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بوافر الصحة والعافية وبلادنا في نماء وبناء مستمر.

كما قدّم سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش.