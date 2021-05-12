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أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

منطقة الجوف
أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محليات

أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982627
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابه عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال سموه: “يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لكم –أيدكم الله– باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة, وأسأل الله – عز وجل – أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة حفظكم الله “.
كما رفع سمو أمير الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية ، وعلى بلاد بالخير والنماء.

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