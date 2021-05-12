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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

محليات
أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

منطقة الجوف
أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الهند

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محليات

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
http://almnatiq.net/?p=982629
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، هنأ دولته فيه خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

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