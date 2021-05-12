خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، هنأ دولته فيه خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.