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نائب أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بحلول ⁧‫عيد الفطر ‬⁩ المبارك

نائب أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بحلول ⁧‫عيد الفطر ‬⁩ المبارك

منطقة جازان
أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

منطقة تبوك
وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محليات
وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محليات

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري
http://almnatiq.net/?p=982633
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – فخامته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

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وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

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