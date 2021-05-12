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أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

منطقة تبوك
وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محليات
وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محليات

وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982635
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسم منسوبي وزارة الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ـ حفظه الله ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على مقامه الكريم وعلى وطننا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها في ظل القيادة الحكيمة.
كما رفع سمو الأمير عبدالله بن بندر ببرقية مماثلة لسمو ولي العهد الأمين – حفظه الله – سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.

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