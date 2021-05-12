احدث الأخبار

أمير منطقة حائل يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بحلول ⁧‫عيد الفطر ‬⁩ المبارك
منطقة جازان
 أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
محليات
 وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
محليات
 أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك
منطقة جازان
 وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري
محليات
 خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
محليات
 أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
منطقة الجوف
 أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
منطقة الحدود الشمالية
أمير منطقة حائل يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء

أمير منطقة حائل يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء

أبرز المواد
نائب أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بحلول ⁧‫عيد الفطر ‬⁩ المبارك

نائب أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بحلول ⁧‫عيد الفطر ‬⁩ المبارك

منطقة جازان
أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

منطقة تبوك
وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محليات

وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982641
المناطق - واس

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال معاليه بهذه المناسبة: “يحل علينا عيد الفطر المبارك ونحن ننعم بقيادة رشيدة تبذل الغالي والنفيس؛ لرفعة الوطن وازدهاره، جسّدت كل معاني الاهتمام بالإنسان وسلامته في ظل جائحة كورونا، وقدّمت الرعاية الكاملة لكل إنسان يعيش على أرض المملكة، ووقفت مع المتضررين للتخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة وفق منهجية واضحة أثمرت نتائج ايجابية، لنكون -بحمد الله- في مقدمة الدول التي تعاملت بحكمة مع الجائحة على جميع الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
ونوّه بما حققته المملكة من مستهدفات لرؤية المملكة 2030، والإنجازات الاستثنائية التي تحققت خلال خمسة أعوام, سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يحمي المملكة من كل سوء ومكروه.

روابط ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*