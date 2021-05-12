وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

المناطق - واس

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال معاليه بهذه المناسبة: “يحل علينا عيد الفطر المبارك ونحن ننعم بقيادة رشيدة تبذل الغالي والنفيس؛ لرفعة الوطن وازدهاره، جسّدت كل معاني الاهتمام بالإنسان وسلامته في ظل جائحة كورونا، وقدّمت الرعاية الكاملة لكل إنسان يعيش على أرض المملكة، ووقفت مع المتضررين للتخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة وفق منهجية واضحة أثمرت نتائج ايجابية، لنكون -بحمد الله- في مقدمة الدول التي تعاملت بحكمة مع الجائحة على جميع الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ونوّه بما حققته المملكة من مستهدفات لرؤية المملكة 2030، والإنجازات الاستثنائية التي تحققت خلال خمسة أعوام, سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يحمي المملكة من كل سوء ومكروه.