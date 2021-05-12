نائب أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بحلول ⁧‫عيد الفطر ‬⁩ المبارك

المناطق - فضه عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات وأن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وبلاد المسلمين .

كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

ونوّه سمو نائب أمير جازان بما بذلته القيادة الرشيدة من جهود وإجراءات احترازية واستباقية واستثنائية أثمرت في الحدّ من انتشار جائحة كورونا.