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أمير منطقة حائل يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء

أمير منطقة حائل يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء

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نائب أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بحلول ⁧‫عيد الفطر ‬⁩ المبارك

نائب أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بحلول ⁧‫عيد الفطر ‬⁩ المبارك

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أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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محليات

أمير منطقة حائل يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء

أمير منطقة حائل يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء
http://almnatiq.net/?p=982654
المناطق_واس

سجل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
ودعا سموه المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى ولأهميته في تقليص قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد (قلب، كبد، كلى، رئة) وغيرها .

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