صحة حفر الباطن تكثف حملاتها التوعوية في المجمعات التجارية والأسواق

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كثفت صحة محافظة حفر الباطن حملاتها التوعوية في المجمعات التجارية والأسواق ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، إضافة إلى توزيع المنشورات.

وأكدت على المتسوقين ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات التوعوية، والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.