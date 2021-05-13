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صحة حفر الباطن تكثف حملاتها التوعوية في المجمعات التجارية والأسواق

صحة حفر الباطن تكثف حملاتها التوعوية في المجمعات التجارية والأسواق
http://almnatiq.net/?p=982657
المناطق_حفر الباطن

كثفت صحة محافظة حفر الباطن حملاتها التوعوية في المجمعات التجارية والأسواق ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، إضافة إلى توزيع المنشورات.
وأكدت على المتسوقين ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات التوعوية، والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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