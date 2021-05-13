وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

المناطق_واس

رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ـــ وللشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال معاليه “” نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا القيادة الرشيدة وأن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات”.

وأضاف: “كما أهنئ زملائي وزميلاتي كافة في منظومة التحول التقني والرقمي، وفي البحث العلمي والتطوير والابتكار وفي الهيئة السعودية للفضاء”.