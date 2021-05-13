“وزير الصحة” يقدم 7 نصائح هامة تحمي من الإصابة بـ”كورونا” خلال عيد الفطر

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قدم وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مساء اليوم الأربعاء، سبعة نصائح هامة للمواطنين والمقيمين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال عيد الفطر المبارك.

وقال “الربيعة” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أحتاجُ اهتمامكم، في عيدكم.. كونوا حذرين للغاية: ابتعدوا تمامًا عن المصافحة، احرصوا على تطبيق التباعد، وتجنّبوا التجمّعات الكبيرة”.

وأضاف “وزير الصحة”: “اذهب لصلاة العيد بسجادتك الخاصة، البس الكمامة باستمرار، عقّم يديك قبل وبعد العيديّة، اترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين”.