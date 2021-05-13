أمين منظمة التعاون الإسلامي يهنئ العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك لعام 1442

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أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تهانيه الحارّة للشعوب الإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد للعام الهجري 1442، داعياً الله أن يتقبل صيام المسلمين ويبارك للأمة الإسلامية هذه المناسبة وأن يعمّ خيرها العالم الإسلامي كلَّه.

وتقدّم الأمين العام بتهانيه وتبريكاته إلى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وإلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال : “نأمل أن تكون مناسبة العيد بداية لأفول جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وعودة الحياة إلى طبيعتها في جميع دول العالم”، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية الضرورية وأخذ اللقاحات من أجل ضمان توفر مناعة مجتمعية تضع حدا لانتشار المرض.

وفي ختام كلمته، أعرب العثيمين عن أمانيه بأن يعمّ السلام والخير والأمن جميع دول منظمة التعاون الإسلامي والعالم كافة، وأن يُنبَذَ العنف والتطرف، ويُوضع حدٌّ للكراهية ويتوقف الإرهاب وترويع الآمنين.