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رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982669
المناطق_واس

رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الوطن الغالي بالأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة ـ أيدها الله ـ.

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