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أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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محافظة الوجه تكمل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

محافظة الوجه تكمل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

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الأمين العام لمجلس الوزراء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمين العام لمجلس الوزراء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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بلدية محافظة حقل تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

بلدية محافظة حقل تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=982686
المناطق_علي العميري

أنهت بلدية محافظة حقل كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ١٤٤٢هـ من خلال تنفيذ العديد من الأعمال حيث قامت بتركيب لوحات التهنئة وتزيين الشوارع والميادين وتجهيز الحدائق والمتنزهات والشواطئ وتكثيف اعمال الصيانة والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية .من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني أن البلدية مستمرة بمتابعة الأعمال الرقابية والخدمية لاستقبال زوار المحافظة ومصطافيها خلال الاجازة وتهيئة وتجهيز الشواطئ والحدائق والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين بصورة مستمرة وفق خطة عمل تم إعدادها وكلف بها فريق عمل مرابط خلال إجازة العيد.

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