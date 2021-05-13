بلدية محافظة حقل تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

المناطق_علي العميري

أنهت بلدية محافظة حقل كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ١٤٤٢هـ من خلال تنفيذ العديد من الأعمال حيث قامت بتركيب لوحات التهنئة وتزيين الشوارع والميادين وتجهيز الحدائق والمتنزهات والشواطئ وتكثيف اعمال الصيانة والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية .من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني أن البلدية مستمرة بمتابعة الأعمال الرقابية والخدمية لاستقبال زوار المحافظة ومصطافيها خلال الاجازة وتهيئة وتجهيز الشواطئ والحدائق والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين بصورة مستمرة وفق خطة عمل تم إعدادها وكلف بها فريق عمل مرابط خلال إجازة العيد.