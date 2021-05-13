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نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
محافظة الوجه تكمل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

محافظة الوجه تكمل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

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الأمين العام لمجلس الوزراء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمين العام لمجلس الوزراء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رئيس الديوان العام للمحاسبة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس الديوان العام للمحاسبة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
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رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- موفور الصحة والعافية، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعيده على الوطن باليمن والبركات.

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نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
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