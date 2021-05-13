رئيس الديوان العام للمحاسبة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- موفور الصحة والعافية، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعيده على الوطن باليمن والبركات.