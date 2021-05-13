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نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
محافظة الوجه تكمل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

محافظة الوجه تكمل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

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الأمين العام لمجلس الوزراء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمين العام لمجلس الوزراء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982696
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رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، باسمه ونيابةً عن أصحاب الفضيلة القضاة ومنسوبي ديوان المظالم كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال معاليه: نحمد المولى سبحانه بأن من علينا بصيام وقيام شهره الكريم، أعاده الله على بلادنا وقيادتنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، ونحن في هذه البلاد المباركة مهبط الإسلام ومهوى أفئدة المسلمين نفخر بالجهود التي بذلتها قطاعات الدولة خلال هذا الشهر المبارك في خدمة زوار بيت الله الحرام، وتيسير أداء العمرة والزيارة للبيت الحرام والمسجد النبوي.
ونوّه معاليه بجهود القطاعات المختلفة في توفير جميع الخدمات والمرافق اللازمة لاستقبال زوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك، وهو ما يؤكد الحرص والمتابعة الحثيثة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على خدمة ضيوف الرحمن وتسخير كل الإمكانيات لخدمتهم وراحتهم.

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نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
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