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“ساعد الخيرية ” بعرعر توزع أكثر من ٢٧ ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان

“ساعد الخيرية ” بعرعر توزع أكثر من ٢٧ ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان

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بلدية محافظة حقل تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

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“ساعد الخيرية ” بعرعر توزع أكثر من ٢٧ ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان

“ساعد الخيرية ” بعرعر توزع أكثر من ٢٧ ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=982699
المناطق_واس

وزع مشروع إفطار الصائم بجمعية ساعد الخيرية بعرعر 27475 وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان للعام الحالي، بمعدل متوسط ١٠٠٠ مستفيد يومياً بمشاركة نحو ١٧ متطوعاً ومتطوعة.
وشمل المشروع توزيع وجبات إفطار الصائمين المتكاملة عبر مركبات الجمعية المتنقلة على منازل المستفيدين، في خطوة استحدثتها الجمعية هذا العام حفاظًا على التباعد الاجتماعي والتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا وبهدف إحياء السنة، واغتنام شهر رمضان المبارك بالتزود بالطاعات وكسب أجور الصائمين.

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