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الرئيس العام لشؤون الحرمين يرفع الشكر للقيادة بمناسبة نجاح خطة موسم شهر رمضان

الرئيس العام لشؤون الحرمين يرفع الشكر للقيادة بمناسبة نجاح خطة موسم شهر رمضان

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الرئيس العام لشؤون الحرمين يرفع الشكر للقيادة بمناسبة نجاح خطة موسم شهر رمضان

الرئيس العام لشؤون الحرمين يرفع الشكر للقيادة بمناسبة نجاح خطة موسم شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=982702
المناطق_واس

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه وباسم أئمة وخطباء المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة شكره للقيادة الرشيدة -رعاها الله- على نجاح خطة موسم شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، وإتمام المعتمرين والزائرين نسكهم بسكينة وراحة وطمأنينة في ظل تكامل الخدمات والتنظيم من الجهات المعنية كافة.
وسأل الشيخ السديس الله أن يعيد شهر رمضان المبارك على المسلمين أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، والجميع بخير وصحة وعافية, داعياً الله سبحانه أن يمنَّ على المملكة وبلاد المسلمين برفع البلاء وكشف الغمة، وأن يوفق القيادة الرشيدة لما فيه الخير لخدمة الإسلام والمسلمين .

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