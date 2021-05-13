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أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ سمو وزير الداخلية بنجاح الخطط الأمنية للعمرة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام

أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ سمو وزير الداخلية بنجاح الخطط الأمنية للعمرة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام

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أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ سمو وزير الداخلية بنجاح الخطط الأمنية للعمرة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام

أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ سمو وزير الداخلية بنجاح الخطط الأمنية للعمرة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=982705
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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ونجاح الخطط الأمنية للعمرة والزيارة لشهر رمضان المبارك ١٤٤٢ هـ .
وقال سموه في برقية بهذه المناسبة : يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢هـ وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليُمن والبركات, كما أهنئ سموكم بنجاح الخطط الأمنية بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ والقاضية بتوفير الإمكانات كافة لقاصدي بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليتسنى لهم أداء العبادة في أمن وطمأنينة من خلال منظومة كاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها أجهزة الدولة كافة.

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