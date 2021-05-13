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الأمين العام لمجلس الوزراء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمين العام لمجلس الوزراء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982708

رفع صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل سموه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة باليمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ.

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