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محافظة الوجه تكمل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

محافظة الوجه تكمل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982711
المناطق_واس

أكملت محافظة الوجه استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام، بعدد من الإجراءات والتجهيزات والنظافة والصيانة، والجولات الرقابة، وتزيين الشوارع والطرقات، وتهيئة الميادين والحدائق، ووضع خطة شاملة تطال جميع أنحاء المحافظة.
وجرى تزيين الطرق والشوارع والميادين والحدائق وتركيب أكثر من 80 كشافاً للنخيل والاشجار، كما تم تركيب 145 شبكة زينة للأشجار والنخيل والأعمدة والانتهاء من تركيب 8 لوحات تهنئه بالعيد.

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